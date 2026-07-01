पत्रकार के एक कमेंट पर फूटा तान्या मित्तल का गुस्सा, ‘सस्ती कॉपी’ बोलने वालों को लगाई फटकार

बता दें, उन्होंने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर भारतीय संस्कृति से जुड़े वीडियो बनाने के दौरान भी उन्हें कई बार निशाना बनाया गया। तो वहीं, 'बिग बॉस 19' में हिस्सा लेने के बाद भी उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। तान्या का कहना है कि मुश्किल दौर में बहुत कम लोगों ने उनका साथ दिया, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। अपने बयान के लास्ट में तान्या मित्तल ने कहा कि किसी भी तरह की ट्रोलिंग, झूठे आरोप और अपमानजनक टिप्पणियां उनके सालों के संघर्ष और मेहनत को कम नहीं कर सकतीं।