लिंग बदलवाने की सर्जरी के बाद अनाया बांगर ने शुरू किया नया सफर, जिम का पहला वीडियो देख लोगों ने की तारीफ

Anaya Bangar Gender Affirming Surgery: अपनी पहचान को स्वीकार करना किसी भी इंसान के जीवन का सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनाया बांगर ने भी ऐसा ही साहस भरा कदम उठाया। कभी आर्यन के नाम से पहचाने जाने वाले अनाया ने जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी के जरिए अपनी नई पहचान को अपनाया और अब अनाया बांगर नाम की ट्रांसजेंडर महिला के रूप में नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी हैं। हालांकि उनका कहना है कि सर्जरी कराना सबसे मुश्किल हिस्सा नहीं था, बल्कि उसके बाद की जिंदगी कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। इसी बीच उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो सर्जरी के बाद पहले दिन जिम में आई हैं।