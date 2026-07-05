‘India Got Latent 2’ में छा गए UP पुलिस के कपिल दिनकर! परफॉर्मेंस के बाद BJP नेता शहजाद पूनावाला ने भी की जमकर तारीफ

UP Police constable Kapil Dinkar India Got Latent 2: समय रैना के फेमस शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' का दूसरा एपिसोड सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है। इस बार चर्चा में हैं यूपी पुलिस के कॉन्स्टेबल, सिंगर और गीतकार कपिल दिनकर, जिन्होंने अपनी गायकी, हाजिरजवाबी और आत्मविश्वास से न सिर्फ जजों बल्कि दर्शकों का भी दिल जीत लिया। शो के दौरान उनकी परफॉर्मेंस के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर दिया गया उनका बयान भी वायरल हो गया, जिस पर अब बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने प्रतिक्रिया दी है।