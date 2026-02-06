Drivers Strike: 7 फरवरी को क्यों टैक्सी ऐप ड्राइवर कर रहे हड़ताल, जानिए कौन सी ऐप रहेंगी डाउन

हड़ताल का सबसे बड़ा कारण न्यूनतम बेस फेयर तय न होना है। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) के अनुसार ऐप की कंपनियां अपने स्तर पर किराया तय कर रही हैं, जिससे ड्राइवरों की कमाई लगातार घट रही है। कई बार लंबी दूरी तय करने के बाद भी ड्राइवरों को इतना पैसा नहीं मिल पाता कि ईंधन और मेंटेनेंस का खर्च निकल सके। ड्राइवरों की मांग है कि केंद्र और राज्य सरकारें ऑटो, कैब और बाइक टैक्सी के लिए सरकारी न्यूनतम किराया जारी करें, ताकि उनकी आय सुरक्षित हो सके।