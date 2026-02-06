6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Drivers Strike: 7 फरवरी को क्यों टैक्सी ऐप ड्राइवर कर रहे हड़ताल, जानिए कौन सी ऐप रहेंगी डाउन

Ola, Uber, Rapido और अन्य ऐप ड्राइवर 7 फरवरी 2026 को न्यूनतम किराया तय करने, नियम लागू करने और आय सुरक्षा की मांग को लेकर देशभर में हड़ताल करेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Feb 06, 2026

taxi app driver strike

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Gig Drivers Strike: भारत में ऐप आधारित टैक्सी सेवाएं पिछले कुछ सालों में आम लोगों की जरूरत बन चुकी हैं। Ola, Uber, Rapido और Porter जैसी कंपनियों से जुड़े ड्राइवर और राइडर रोजाना शहरों और कस्बों में सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन अब इन्हीं ड्राइवरों ने 7 फरवरी 2026 को देशभर में काम बंद करने का ऐलान किया है। ड्राइवर संगठनों का कहना है कि सरकार द्वारा न्यूनतम किराया तय न किए जाने और कंपनियों की मनमानी के खिलाफ यह ऑल इंडिया ब्रेकडाउन जरूरी हो गया है।

क्या है हड़ताल का कारण?

हड़ताल का सबसे बड़ा कारण न्यूनतम बेस फेयर तय न होना है। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) के अनुसार ऐप की कंपनियां अपने स्तर पर किराया तय कर रही हैं, जिससे ड्राइवरों की कमाई लगातार घट रही है। कई बार लंबी दूरी तय करने के बाद भी ड्राइवरों को इतना पैसा नहीं मिल पाता कि ईंधन और मेंटेनेंस का खर्च निकल सके। ड्राइवरों की मांग है कि केंद्र और राज्य सरकारें ऑटो, कैब और बाइक टैक्सी के लिए सरकारी न्यूनतम किराया जारी करें, ताकि उनकी आय सुरक्षित हो सके।

गाइडलाइंस लागू करने की मांग

ड्राइवर संगठनों का कहना है कि मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 में ड्राइवरों के अधिकारों, किराये की पारदर्शिता और आजीविका की सुरक्षा की बात कही गई है, लेकिन जमीन पर इन्हें लागू नहीं किया जा रहा। भारतीय फेडरेशन ऑफ ऐप आधारित ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (IFAT) से जुड़े नेताओं का आरोप है कि नियम मौजूद होने के बावजूद कंपनियों पर कोई सख्त निगरानी नहीं है। इसी वजह से ड्राइवर सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन गाइडलाइंस को तुरंत लागू किया जाए और उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई हो।

प्राइवेट गाड़ियों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक

हड़ताल की एक अहम मांग यह भी है कि निजी यानी नॉन कमर्शियल गाड़ियों का व्यावसायिक इस्तेमाल रोका जाए। ड्राइवरों का कहना है कि कई प्लेटफॉर्म प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों से सवारी और सामान ढुलाई करा रहे हैं, जिससे नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इससे वैध कमर्शियल ड्राइवरों को नुकसान होता है और प्रतिस्पर्धा असमान हो जाती है। ड्राइवर चाहते हैं कि या तो ऐसे वाहनों पर पूरी तरह रोक लगे या उन्हें अनिवार्य रूप से कमर्शियल कैटेगरी में बदला जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Feb 2026 04:54 pm

Hindi News / Business / Drivers Strike: 7 फरवरी को क्यों टैक्सी ऐप ड्राइवर कर रहे हड़ताल, जानिए कौन सी ऐप रहेंगी डाउन

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Silver Price Crash: चांदी की कीमत में भूचाल, दो दिन में 45,000 टूटी, खरीदारों को मिली राहत

Silver price crash
कारोबार

Kota Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी के भावों में गिरावट जारी, आज भी जबरदस्त गिरे चांदी के दाम

Gold Silver Price Today
कोटा

सोने की चढ़ती कीमत ने खराब की सरकार की नीयत! निवेशकों को चपत- शुरू हुई नई बहस

What is SGB, Capital Gain Tax on SGB
कारोबार

डिजिटल फ्रॉड पर मिलेगा 25,000 रुपये तक मुआवजा, RBI का बड़ा फैसला, जानिए क्या होंगे नियम

कारोबार

RBI Repo Rate: क्या लोन नहीं होंगे सस्ते? RBI की MPC की बैठक, रेपो रेट को लेकर आया अपडेट

rbi governer sanjay malhotra
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.