Gold-Silver Price: सोना-चांदी में गिरावट के बाद फिर आई उछाल, जानिए कितने बढ़े भाव

वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर का मज़बूत होना और अमेरिकी फेड रिज़र्व का ब्याज दर कटौती पर सतर्क रुख भारत में सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट का मुख्य कारण है। इसके अलावा भू-राजनीतिक तनाव कम होने, रिकॉर्ड ऊँचाइयों के बाद भारी प्रॉफिट बुकिंग, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अतिरिक्त मार्जिन ज़रूरतें और लेवरेज पोज़ीशन्स की जबरन बिकवाली से चांदी में भी सोना और चांदी में गिरावट आई है। हालांकि इस गिरावट को अस्थायी माना जा रहा है और आने वाले समय में एक बार फिर सोना और चांदी में रिकॉर्डतोड़ उछाल देखने को मिल सकता है।