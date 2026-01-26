26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

कोटा में JEE की तैयारी कर रहे छात्र की रेलवे ट्रैक पर मिली लाश, घर जाने के लिए बुक थी ट्रेन की टिकट

राजस्थान के कोटा जिले में हरियाणा निवासी एक छात्र की रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध हालत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। छात्र ट्रेन का पता करने के लिए रेलवे स्टेशन जाने को कहकर हॉस्टल से निकला था।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Kamal Mishra

Jan 26, 2026

Kota student Death

फाइल फोटो-पत्रिका

कोटा। शिक्षा नगरी कोटा में एक बार फिर छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। उद्योग नगर थाना क्षेत्र में रविवार रात एक कोचिंग छात्र का शव दिल्ली–मुंबई रेलवे ट्रैक के पास मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान हरियाणा के सिरसा जिले के हुमायूं खेड़ा गांव निवासी सरताज सिंह के रूप में हुई है। सरताज पिछले दो वर्षों से कोटा में रहकर 12वीं की पढ़ाई के साथ जेईई (मेन) की तैयारी कर रहा था।

पुलिस के अनुसार, रविवार रात करीब 8:30 बजे सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक के नजदीक एक युवक का शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि शव क्षत-विक्षत अवस्था में था। इसके बाद शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और परिजनों को सूचित किया गया।

घर जाने से पहले मिली लाश

उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान सरताज सिंह के रूप में हुई। वह कोटा के राजीव गांधी नगर इलाके में रहकर पढ़ाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि सरताज घटना वाले दिन 25 जनवरी को हरियाणा लौटने वाला था। उसकी ट्रेन का टिकट भी बुक था, लेकिन इससे पहले ही यह दर्दनाक घटना हो गई।

ट्रेन पता करने के लिए बोला था

पुलिस के मुताबिक, हॉस्टल में सरताज की आखिरी बातचीत में उसने कहा था कि ट्रेन लेट है, इसलिए वह स्टेशन जाकर स्थिति की जानकारी ले रहा है। इसके बाद उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस को मौके या कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

पुलिस ने कमरा किया सील

पुलिस ने छात्र के कमरे को सील कर दिया है और वहां से मिले सामान की जांच की जा रही है। सोमवार सुबह परिजन कोटा पहुंचे, जिसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव उन्हें सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

झुंझुनूं: तेज रफ्तार एसयूवी ने सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को कुचला, मौके पर ही मौत, मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे
झुंझुनू
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Jan 2026 09:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा में JEE की तैयारी कर रहे छात्र की रेलवे ट्रैक पर मिली लाश, घर जाने के लिए बुक थी ट्रेन की टिकट

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशखबरी… हाड़ौती के 1.13 लाख घरों तक पहुंचेगा कालीसिंध नदी का शुद्ध पानी, 1149.36 करोड़ का कार्यादेश हुआ जारी

water project
कोटा

कोटा में सवा करोड़ का सोना पार: जिस नए कारीगर को दिया काम, वही तिजोरी साफ कर हुआ फरार

कोटा

‘कागज के प्लेन उड़ाने वालों सुन लो…कोटा की धरती से जल्द ही प्लेन उड़ेगा’, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, करोड़ों रुपए की दी कई सौगातें

Kota Green-Field Airport
कोटा

Rajasthan: 6 गांवों के किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 13.82 करोड़ रुपए की लागत से मिलेगा ये बड़ा लाभ

Diversion Channel
कोटा

6.91 करोड़ रुपए से राजस्थान में यहां होगा सड़क और नाली निर्माण, विधायक ने किया शिलान्यास

MLA Kalpana Devi
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.