कोटा में JEE की तैयारी कर रहे छात्र की रेलवे ट्रैक पर मिली लाश, घर जाने के लिए बुक थी ट्रेन की टिकट

कोटा। शिक्षा नगरी कोटा में एक बार फिर छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। उद्योग नगर थाना क्षेत्र में रविवार रात एक कोचिंग छात्र का शव दिल्ली–मुंबई रेलवे ट्रैक के पास मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान हरियाणा के सिरसा जिले के हुमायूं खेड़ा गांव निवासी सरताज सिंह के रूप में हुई है। सरताज पिछले दो वर्षों से कोटा में रहकर 12वीं की पढ़ाई के साथ जेईई (मेन) की तैयारी कर रहा था।