कोटा में JEE की तैयारी कर रहे छात्र की रेलवे ट्रैक पर मिली लाश, घर जाने के लिए बुक थी ट्रेन की टिकट

फाइल फोटो-पत्रिका
कोटा। शिक्षा नगरी कोटा में एक बार फिर छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। उद्योग नगर थाना क्षेत्र में रविवार रात एक कोचिंग छात्र का शव दिल्ली–मुंबई रेलवे ट्रैक के पास मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान हरियाणा के सिरसा जिले के हुमायूं खेड़ा गांव निवासी सरताज सिंह के रूप में हुई है। सरताज पिछले दो वर्षों से कोटा में रहकर 12वीं की पढ़ाई के साथ जेईई (मेन) की तैयारी कर रहा था।
पुलिस के अनुसार, रविवार रात करीब 8:30 बजे सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक के नजदीक एक युवक का शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि शव क्षत-विक्षत अवस्था में था। इसके बाद शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और परिजनों को सूचित किया गया।
उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान सरताज सिंह के रूप में हुई। वह कोटा के राजीव गांधी नगर इलाके में रहकर पढ़ाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि सरताज घटना वाले दिन 25 जनवरी को हरियाणा लौटने वाला था। उसकी ट्रेन का टिकट भी बुक था, लेकिन इससे पहले ही यह दर्दनाक घटना हो गई।
पुलिस के मुताबिक, हॉस्टल में सरताज की आखिरी बातचीत में उसने कहा था कि ट्रेन लेट है, इसलिए वह स्टेशन जाकर स्थिति की जानकारी ले रहा है। इसके बाद उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस को मौके या कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
पुलिस ने छात्र के कमरे को सील कर दिया है और वहां से मिले सामान की जांच की जा रही है। सोमवार सुबह परिजन कोटा पहुंचे, जिसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव उन्हें सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग