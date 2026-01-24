संभल में सिपाही की रहस्यमयी मौत: कान में ईयरबड, गले में रस्सी और जमीन पर बैठी मिली लाश, परिवार ने उठाए सवाल

Police constable death Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में गुन्नौर कोतवाली की बैरक में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब 24 वर्षीय सिपाही आशीष वर्मा की लाश संदिग्ध हालत में मिली। सिपाही के कान में ईयरबड लगे हुए थे, गले में रस्सी का फंदा था जो खिड़की से बंधा हुआ मिला। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि शव जमीन पर बैठी अवस्था में था और घुटने मुड़े हुए थे। पास में उसका मोबाइल फोन और चार्जर भी पड़ा हुआ मिला, जिससे घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो गए।