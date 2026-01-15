प्रेम की सज़ा मौत… प्रेमिका के घर के सामने पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, हत्या या सुसाइड? पोस्टमार्टम सुलझाएगा गुत्थी

परिजनों का कहना है कि पुरुषोत्तम का गांव की ही एक युवती से प्रेम संबंध था। इसी बात को लेकर लड़की के भाइयों से उसका विवाद चल रहा था। परिवार का आरोप है कि युवक की बेरहमी से हत्या की गई और फिर शव को पेड़ पर लटका दिया गया, ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके। परिजनों का साफ कहना है मेरा बेटा कमजोर नहीं था, वह आत्महत्या नहीं कर सकता। परिवार का दावा है कि यह पूरी तरह से सुनियोजित कत्ल है। आरोप है कि युवक को पहले मारा गया और फिर फंदे से लटका दिया गया। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या गांवों में आज भी प्रेम करना जानलेवा अपराध बना हुआ है?