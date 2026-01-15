प्रेम की सज़ा मौत… प्रेमिका के घर के सामने पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, हत्या या सुसाइड? पोस्टमार्टम सुलझाएगा गुत्थी

मृतक पुरुषोत्तम
बदायूं। दातागंज कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को 18 वर्षीय युवक पुरुषोत्तम का शव उसकी प्रेमिका के घर के सामने एक पेड़ से फंदे पर लटका मिला। सुबह का सन्नाटा अचानक चीख-पुकार में बदल गया। पेड़ पर झूलती लाश ने पूरे गांव को हिला दिया और देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।
जिस युवक को कल तक लोग हंसते-खेलते देखते थे, आज उसे इस हालत में देखकर हर कोई सन्न रह गया। मां की चीखें हवा को चीर रही थीं, पिता बदहवास हालत में जमीन पर बैठ गए। गांव में चूल्हे नहीं जले, हर गली में बस इसी दर्दनाक मौत की चर्चा होती रही।
परिजनों का कहना है कि पुरुषोत्तम का गांव की ही एक युवती से प्रेम संबंध था। इसी बात को लेकर लड़की के भाइयों से उसका विवाद चल रहा था। परिवार का आरोप है कि युवक की बेरहमी से हत्या की गई और फिर शव को पेड़ पर लटका दिया गया, ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके। परिजनों का साफ कहना है मेरा बेटा कमजोर नहीं था, वह आत्महत्या नहीं कर सकता। परिवार का दावा है कि यह पूरी तरह से सुनियोजित कत्ल है। आरोप है कि युवक को पहले मारा गया और फिर फंदे से लटका दिया गया। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या गांवों में आज भी प्रेम करना जानलेवा अपराध बना हुआ है?
घटना की सूचना मिलते ही दातागंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिजनों से पूछताछ कर मामले की जानकारी जुटाई गई। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग