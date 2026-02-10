मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले- बाबरी ढांचा कयामत के दिन तक नहीं बनेगा

Chief Minister big statement regarding Babri Masjid: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कयामत की रात कभी नहीं आएगी और ना ही बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण संभव है। जो लोग कयामत के दिन का सपना देख रहे हैं वह ऐसे ही सड़-गल जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी में बोल रहे थे। ‌ उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है। हम लोगों ने कहा था कि "रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे" आज मंदिर बनकर तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाराबंकी से होकर 84 कोसी परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा। जिससे जिले के विकास को नई गति मिलेगी। राज्य मंत्री सतीश शर्मा और प्रभारी मंत्री सुरेश शाही के प्रस्ताव पर रामसनेहीघाट में भव्य औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बाराबंकी विकास प्राधिकरण की घोषणा की।