9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाराबंकी

SIR Update: सियासी दलों की टीमें कर रही है एसआईआर में ‘लुकाछिपी’; बड़ी खबर आई सामने

SIR Update: सियासी दलों की टीमें एसआईआर में 'लुकाछिपी' करती नजर आ रही हैं। सियासी दलों की निष्क्रियता आयोग के आंकड़ों में नजर आ गई है।

2 min read
Google source verification

बाराबंकी

image

Harshul Mehra

Feb 09, 2026

sir update inactivity of political parties visible in data bla not yet submitted either form 6 or form 7 barabanki

SIR (प्रतीकात्मक तस्वीर)

SIR Update: SIR अभियान के दूसरे चरण में प्रशासनिक अमले को आड़े हाथों लेने वाले सियासी दलों की निष्क्रियता आयोग के आंकड़ों में नजर आ गई है। बानगी के तौर पर यूपी के बाराबंकी में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) ने एक भी दावा और आपत्ति दर्ज नहीं कराई है।

UP News in Hindi: सियासी दलों की टीमें SIR में 'लुकाछिपी' का खेल कर रही

अवध क्षेत्र की बात करें तो यहां के ज्यादातर जिलों में भी आमतौर पर सियासी दलों की टीमें SIR में 'लुकाछिपी' का खेल कर रही हैं। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर SIR अभियान के पहले चरण में करीब 2.89 करोड़ मतदाता सूची से बाहर हो गए थे।

Uttar Pradesh News in Hindi: CM योगी आदित्यनाथ ने जताई थी चिंता

इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं की संख्या कम होने पर CM योगी आदित्यनाथ ने प्रारंभिक दौर में चिंता जताई थी। SIR को लेकर सियासी दलों के बीच बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आ रही है। SIR के लिए प्रदेश में BJP के 1,56,015, समाजवादी पार्टी के 1,12,309, BSP के 1,00,169, कांग्रेस के 16,538 BLA (ब्लॉक लेवल एजेंट) कार्यरत हैं।

Barabanki News in Hindi: BJP के 2595 BLA तैनात

राजनीतिक दलों की इतनी बड़ी BLA टीमों के बाद भी मतदाता लिस्ट संपूर्ण सत्य नहीं बन रही है। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों में कुल 10,063 BLA नियुक्त हैं, लेकिन फार्म-6 (नए मतदाता पंजीकरण) या फार्म-7 (दावा-आपत्ति) दाखिल नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी के 2631 और BJP के 2595 BLA तैनात हैं।

Barabanki: अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह ने क्या कहा?

वहीं अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह का कहना है, '' SIR में किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी BLA ने अभी तक ना तो फॉर्म 6 जमा किया और ना फॉर्म-7। जो भी दावा और आपत्ति आ रही है, वह मतदाता की तरफ से हैं। सभी दावों का परीक्षण कर आपत्ति का निस्तारण किया जाएगा।''

ये भी पढ़ें

BJP के लिए चिंता बढ़ा रहा कुर्मी और लोध फैक्टर! दो दिग्गजों के बीच हुए विवाद के बाद बदली हवा
लखनऊ
kurmi vs lodh issue raising concerns for bjp after controversy swatantra dev singh and mla brijbhushan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

SIR-BLO

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 12:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Barabanki / SIR Update: सियासी दलों की टीमें कर रही है एसआईआर में ‘लुकाछिपी’; बड़ी खबर आई सामने

बड़ी खबरें

View All

बाराबंकी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘ओए पंडित किधर जा रहा…’ मुस्लिम पड़ोसन के साथ देवा शरीफ जा रहे युवक से मारपीट; अभद्रता

बाराबंकी

महादेवा मेला को लेकर बड़ा ट्रैफिक प्लान लागू, कई मार्ग बदले, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई

5 से 16 फरवरी तक भारी व हल्के वाहनों के लिए अलग रूट, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
बाराबंकी

पहली बार शाक-भाजी खेती पर अनुदान, मुख्यमंत्री औद्यानिक मिशन से किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ

मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास मिशन से सब्जी उत्पादकों को नई उम्मीद, प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर मिलेगा लाभ    (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group) 
बाराबंकी

रामनगर में घने कोहरे का कहर, हाईवे पर तीन वाहनों की टक्कर, एक की मौत, आठ घायल

घने कोहरे में मौत का तांडव: राष्ट्रीय राजमार्ग पर इनोवा, अर्टिगा और रोडवेज बस की भिड़ंत से मचा हड़कंप (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
बाराबंकी

14 साल बाद हुई सच्चाई की जीत , रेप और SC/ST एक्ट के तहत लगाया था झूठा केस

SC/ST एक्ट के तहत लगाया झूठा केस
बाराबंकी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.