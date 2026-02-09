SIR Update: सियासी दलों की टीमें कर रही है एसआईआर में ‘लुकाछिपी’; बड़ी खबर आई सामने

इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं की संख्या कम होने पर CM योगी आदित्यनाथ ने प्रारंभिक दौर में चिंता जताई थी। SIR को लेकर सियासी दलों के बीच बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आ रही है। SIR के लिए प्रदेश में BJP के 1,56,015, समाजवादी पार्टी के 1,12,309, BSP के 1,00,169, कांग्रेस के 16,538 BLA (ब्लॉक लेवल एजेंट) कार्यरत हैं।