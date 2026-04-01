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श्रीलंकाई नेवी ने 12 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया, क्या है पूरा मामला?

Indian Fishermen Detained: 11 अप्रैल की देर रात श्रीलंकाई नेवी ने 12 भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया। उन पर आरोप है कि वे समुद्र में इंटरनेशनल सीमा (IMBL) पार कर गए थे।

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भारत

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Saurabh Mall

Apr 12, 2026

Sri Lanka Navy Indian fishermen detained

श्रीलंकाई नेवी ने ने पकड़े 12 भारतीय मछुआरे (सोर्स: सामना एक्स)

Sri Lanka Navy Indian Fishermen Detained: तमिलनाडु के पांच मछुआरों समेत 12 भारतीय मछुआरों को 11 अप्रैल की देर रात श्रीलंकाई नेवी ने इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन (IMBL) पार करने के आरोप में पकड़ा।

जानकारी के मुताबिक, ये मछुआरे 10 अप्रैल की सुबह करीब 10 बजे कराईकल फिशिंग हार्बर से एक मोटर बोट लेकर समुद्र में निकले थे। यह बोट पुडुचेरी के कराईकल जिले के किलिंजलमेडु इलाके में रहने वाले वीरवेल की थी। मछली पकड़ते-पकड़ते उनकी बोट करीब 60 नॉटिकल मील दूर तक चली गई, जहां वे कथित तौर पर सीमा पार कर गए और फिर श्रीलंकाई नेवी के हाथों पकड़ लिए गए।

श्रीलंका की नेवी ने क्या कहा?

एक ऑफिशियल बयान में श्रीलंका नेवी ने कहा कि 11 अप्रैल को देर रात के ऑपरेशन के दौरान, उसने भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को जब्त किया और जाफना के कराईनगर में कोविलम के पास श्रीलंकाई पानी में कथित तौर पर मछली पकड़ने के आरोप में 12 मछुआरों को पकड़ा।

यह इंटरसेप्शन देर रात के दौरान हुआ, जिसके बाद नाव पर सवार सभी लोगों को कस्टडी में ले लिया गया और बाद में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कांकेसंथुरई हार्बर लाया गया। हिरासत में लिए गए मछुआरों में नागपट्टिनम जिले के तमिलवनन (42); मयिलादुथुराई जिले के कार्तिक (32), विग्नेश (21), वीरेंद्रराजन (33), और जयवीरन (28); और कराईकल जिले के अरुलसेल्वन (28), संजय (30), प्रदीप (29), विमान (24), मधन (26), निश्वंथन (20), और समीनाथन (20) शामिल हैं।

बता दें यह लेटेस्ट घटना श्रीलंकाई नेवी द्वारा लगातार हो रही गिरफ्तारियों का हिस्सा है। 8 अप्रैल को, कम से कम 10 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया गया था, और मन्नार के उत्तर में पानी में गैर-कानूनी मछली पकड़ने के ऐसे ही आरोपों में उनके ट्रॉलर को ज़ब्त कर लिया गया था।

ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक, श्रीलंकाई अधिकारियों ने इस साल अब तक अपने इलाके के पानी में कथित तौर पर अवैध शिकार के लिए 16 भारतीय मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर ज़ब्त किए हैं और 112 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। इन बार-बार की गई हिरासतों से तमिलनाडु और पुडुचेरी में मछली पकड़ने वाले समुदायों में चिंता बढ़ गई है, जिनमें से कई अपनी रोजी-रोटी के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं।

भारतीय तरफ मछलियों का स्टॉक कम होने और समुद्र में साफ निशान न होने की वजह से मछुआरे अक्सर IMBL के पास या उसके पार जाते हैं। हालांकि, श्रीलंकाई अधिकारी अपने पानी में गैर-कानूनी बॉटम ट्रॉलिंग और संसाधनों की कमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। मछुआरों के संगठनों ने तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार दोनों से हिरासत में लिए गए लोगों और उनकी नावों की रिहाई के लिए तुरंत डिप्लोमैटिक कदम उठाने की अपील की है।

उन्होंने बार-बार होने वाली गिरफ्तारियों को रोकने और तटीय मछली पकड़ने वाले समुदायों की सुरक्षा और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए लंबे समय के द्विपक्षीय समाधान की मांग भी दोहराई है।
सोर्स: आईएएनएस

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Published on:

12 Apr 2026 11:08 pm

Hindi News / National News / श्रीलंकाई नेवी ने 12 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया, क्या है पूरा मामला?

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