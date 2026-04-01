श्रीलंकाई नेवी ने 12 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया, क्या है पूरा मामला?

यह इंटरसेप्शन देर रात के दौरान हुआ, जिसके बाद नाव पर सवार सभी लोगों को कस्टडी में ले लिया गया और बाद में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कांकेसंथुरई हार्बर लाया गया। हिरासत में लिए गए मछुआरों में नागपट्टिनम जिले के तमिलवनन (42); मयिलादुथुराई जिले के कार्तिक (32), विग्नेश (21), वीरेंद्रराजन (33), और जयवीरन (28); और कराईकल जिले के अरुलसेल्वन (28), संजय (30), प्रदीप (29), विमान (24), मधन (26), निश्वंथन (20), और समीनाथन (20) शामिल हैं।