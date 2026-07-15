US-Iran War: अमेरिका ने फिर शुरू की ईरान की नाकेबंदी, बंदरगाहों पर कड़ी निगरानी

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस संबंध में सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखा, 'अमेरिकी सेना ने आज भारतीय समयानुसार देर रात (पूर्वी अमेरिकी समयानुसार शाम 4 बजे) ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों से आने-जाने वाले जहाजों के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी फिर से शुरू कर दी है। फिलहाल मध्य-पूर्व में अमेरिकी नौसेना के 20 से अधिक युद्धपोत और सैकड़ों सैन्य विमान तैनात हैं। अमेरिकी सेना पूरी तरह सतर्क, घातक क्षमता से लैस और किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है।'