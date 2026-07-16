WHO-UNICEF Report: भारत के 6.79 लाख बच्चों को 2025 में नहीं लगी एक भी वैक्सीन, सामने आए चिंताजनक आंकड़े

Child Vaccination Data: बच्चों की सेहत और उनकी सुरक्षा को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। साल 2025 में भारत के करीब 6.79 लाख बच्चों को उनके जन्म के पहले साल में वैक्सीन की एक भी खुराक (Zero-Dose) नहीं मिली। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और यूनिसेफ (UNICEF) की संयुक्त वार्षिक रिपोर्ट 'WUENIC' में यह चौंकाने वाली बात सामने आई है। ग्लोबल लेवल पर तो स्थिति और भी ज्यादा खराब है, जहां 1.35 करोड़ से ज्यादा बच्चे 'जीरो-डोज' की कैटेगरी में रह गए हैं। इस लिस्ट में नाइजीरिया सबसे आगे है, जहां 22 लाख बच्चों का टीकाकरण नहीं हो सका।