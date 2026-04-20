जयपुर में गुंडागर्दी: सरेआम गैराज में घुसे बदमाश, मैकेनिक को लाठियों से बेरहमी से पीटा; रोंगटे खड़े कर देगा CCTV फुटेज

जयपुर: गुलाबी नगरी की कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए बदमाशों ने सरेआम आतंक मचाया। शहर के पॉश इलाके विद्याधर नगर में करीब 10 से अधिक बदमाशों ने एक मैकेनिक पर लाठी-डंडों से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि आरोपी वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए।