राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर बुकिंग पर पहले जैसी पाबंदी जारी, नए कनेक्शन अब भी नहीं मिल रहे

मई-जून में स्कूल बंद होने के कारण घरों में गैस का उपयोग कम था, लेकिन अब स्कूल खुलते ही बच्चों के लिए सुबह और दोपहर में गर्म खाना बनाना पड़ रहा है। इससे गैस की खपत बढ़ गई है और सिलेंडर जल्दी खाली हो रहे हैं। बुकिंग पर समयावधि का प्रतिबंध होने से गृहिणियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। समय पर नया सिलेंडर नहीं मिलने से कई परिवारों को रोजमर्रा के कामकाज में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त परिवारों में यह समस्या और भी विकट है, क्योंकि वहां सिलेंडर 18 से 20 दिन में ही खत्म हो जाता है।