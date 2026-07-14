CM Bhajanlal : सीएम भजनलाल का पावटा दौरा अचानक हुआ स्थगित, बारिश और खराब मौसम बना वजह

राजधानी जयपुर से सटे पावटा इलाके में मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद था, लेकिन मौसम के मिजाज ने सारे कार्यक्रम पर पानी फेर दिया। क्षेत्र में बारिश और खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर से पावटा जाना सुरक्षित नहीं माना गया, जिसके कारण उनका यह अहम दौरा ऐन वक्त पर स्थगित करना पड़ा। मुख्यमंत्री को यहां जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में आयोजित विभिन्न विकास कार्यक्रमों में शिरकत करनी थी और आमजन से सीधे संवाद करना था, जिसे लेकर स्थानीय निवासियों में काफी उत्साह था।