CM Bhajanlal : सीएम भजनलाल का पावटा दौरा अचानक हुआ स्थगित, बारिश और खराब मौसम बना वजह

Rajasthan CM Bhajanlal Sharma - File PICr
राजधानी जयपुर से सटे पावटा इलाके में मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद था, लेकिन मौसम के मिजाज ने सारे कार्यक्रम पर पानी फेर दिया। क्षेत्र में बारिश और खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर से पावटा जाना सुरक्षित नहीं माना गया, जिसके कारण उनका यह अहम दौरा ऐन वक्त पर स्थगित करना पड़ा। मुख्यमंत्री को यहां जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में आयोजित विभिन्न विकास कार्यक्रमों में शिरकत करनी थी और आमजन से सीधे संवाद करना था, जिसे लेकर स्थानीय निवासियों में काफी उत्साह था।
मुख्यमंत्री के पावटा दौरे के लिए बहुत ही विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई थी। उनके कार्यक्रम के अनुसार, उन्हें पावटा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में चल रहे 'शहरी सेवा शिविर' का बारीकी से अवलोकन करना था। इसके अलावा, राज्य सरकार की 'हरियाली राजस्थान' मुहिम के तहत मुख्यमंत्री के हाथों पौधारोपण का कार्यक्रम भी पूर्व निर्धारित था।
मुख्यमंत्री को यह देखना था कि स्थानीय स्तर पर जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ किस प्रकार मिल रहा है और क्या प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।
दौरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ होने वाली 'समीक्षा बैठक' थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कोटपूतली-बहरोड़ जिले के विकास कार्यों, लंबित परियोजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत को समझना था।
इस बैठक के माध्यम से वे अधिकारियों को नई दिशा-निर्देश देने वाले थे ताकि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। हालांकि, मौसम के खराब होने से यह बैठक अब अगले किसी उपयुक्त समय तक के लिए टाल दी गई है।
मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पावटा के जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों को पूरी तरह सजाया गया था। कोटपूतली-बहरोड़ जिले से बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, स्थानीय भाजपा पदाधिकारी और आम नागरिक सुबह से ही मुख्यमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और हेलीपैड से लेकर मुख्य कार्यक्रम स्थल तक व्यापक व्यवस्थाएं की गई थीं। दौरे के अचानक कैंसल होने से वहां मौजूद लोगों में मायूसी देखी गई, जो लंबे समय से मुख्यमंत्री के सामने अपनी क्षेत्र की समस्याओं को रखने के लिए उत्सुक थे।
फिलहाल, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दौरे के स्थगन की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। मौसम विभाग द्वारा जताई गई बारिश की संभावनाओं के मद्देनजर सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए यह निर्णय लिया गया है।
माना जा रहा है कि जैसे ही मौसम साफ होगा और स्थिति अनुकूल होगी, मुख्यमंत्री के पावटा दौरे के लिए नई तारीख तय कर दी जाएगी। प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर की गई व्यवस्थाओं को फिलहाल यथावत रखने के निर्देश दिए हैं ताकि दोबारा तैयारी में समय नष्ट न हो।
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