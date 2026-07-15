Rajasthan: मां का सपना अधूरा, राजस्थान में नहीं थम रहा प्रसूताओं की मौत का सिलसिला; हर परिवार पूछ रहा ये 3 सवाल

सरकार ने अलग-अलग मामलों में एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, प्लेटलेट्स कम होना, किडनी फेल होना, फेफड़ों में रक्त का थक्का और अन्य चिकित्सकीय कारण बताए है। दूसरी ओर परिजनों का सवाल है कि यदि समय पर समुचित इलाज और निगरानी मिलती तो क्या उनकी बेटी, बहू या पत्नी आज जीवित होती? मां बनने का सपना लेकर अस्पताल पहुंचीं इन महिलाओं के नवजात अब दादा-दादी, नाना-नानी, मौसी या बुआ की गोद में पल रहे हैं। अधिकांश परिवार आज भी निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और नवजातों के पालन-पोषण के लिए सरकारी सहायता की मांग कर रहे है।