Jaipur: जयपुर में 4 दिन में दूसरी बार उड़ान से पहले ‘ब्रेक’, फ्लाइट ग्राउंडेड, पुणे के लिए बुलवाया दूसरा एयरक्राफ्ट

Jaipur Flight Grounded: राजस्थान में बढ़ती गर्मी के साथ ही हवाई सेवाओं में तकनीकी खामियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है,जिससे यात्रियों को बार-बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।

बीते 4 दिन में दूसरी बार रविवार को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बार फिर ऐसी स्थिति देखने को मिली। ट्रेनों में कंफर्म टिकट की मारामारी बढ़ने से हवाई यात्रा का विकल्प चुनने वालों को विमानों में तकनीकी खराबी आने की स्थिति में निराश होना पड़ रहा है।