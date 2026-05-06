LPG Crisis: आधा रह गया एलपीजी का आयात, क्या और बढ़ेगी महंगाई? कब तक सुधर सकती है स्थिति?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) ईरान (Iran) और ओमान के बीच एक संकरा जलमार्ग है। जो वैश्विक पेट्रोलियम व्यापार का चोक पॉइंट बनकर इस युद्ध में उभरा है। यहां से करीब 25 फीसदी कच्चे तेल की सप्लाई वैश्विक स्तर पर होती है। पश्चिम एशिया में युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को अमेरिका-इजराइल के ईरान पर हमलों के साथ हुई। इसके बाद से इस जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। पहले जहां 130-140 जहाज प्रतिदिन गुजरते थे, अब यह संख्या घटकर 10 से भी कम रह गई है। इस बंदिश से दुनिया के कई ऊर्जा आयातक देशों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत का कच्चा तेल और एलएनजी (LNG) सप्लाई प्रभावित हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा असर एलपीजी पर पड़ा है।