2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिका-ईरान टकराव पर बोला चीन, कहा- तुरंत रोको वरना फैल जाएगा महायुद्ध

US Israel attack on Iran: चीन के विदेश मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग की निंदा करते हुए सभी पक्षों से तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Mar 02, 2026

China reaction on US-Iran conflict, China urges ceasefire in Middle East, Mao Ning statement on Iran war,

ईरान-अमेरिका युद्ध पर चीन ने दी प्रतिक्रिया (Photo-IANS)

China reaction on US-Iran conflict: चीन ने अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। सोमवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर क्षेत्र में संघर्ष के फैलाव को रोकने की अपील की। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस समय सबसे जरूरी काम सैन्य अभियानों को रोकना और संघर्ष को फैलने से बचाना है। उन्होंने सभी पक्षों से बातचीत और कूटनीतिक वार्ता के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया।

चीन ने सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग

चीन के विदेश मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग की निंदा करते हुए सभी पक्षों से तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग की। साथ ही मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं थी।

ईरान द्वारा चीन से मिसाइल हासिल करने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्रालय ने इन दावों को दुर्भावनापूर्ण अटकलें और पूरी तरह से गलत बताया। वहीं, चीन ने पुष्टि की है कि मौजूदा संघर्ष में एक चीनी नागरिक की मौत हुई है। सरकार ने क्षेत्र में मौजूद अपने नागरिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दोहराई है। अब तक 3,000 से अधिक चीनी नागरिक ईरान छोड़ चुके हैं।

ईरान ने भी किए हमले

बता दें कि यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद तनाव लगातार बढ़ रहा है। जवाब में ईरान ने भी मध्य पूर्व के कई इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है।

अमेरिकी विमानों को गिराया

वहीं कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सोमवार सुबह कुवैत में कई अमेरिकी विमान को गिरा दिया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि आज सुबह कई अमेरिकी युद्धक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हम पुष्टि करते हैं कि सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। उन्होंने आगे कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

बयान में आगे कहा गया कि अधिकारियों ने तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू किया, बचाव दल के सदस्यों को निकाला और चिकित्सा जांच और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने बताया कि उनकी हालत स्थिर है।

ये भी पढ़ें

खामेनेई की मौत पर भारत में प्रदर्शन करने वालों को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट, पुलिस को दिए निर्देश
राष्ट्रीय
iran isarel attack,iran isarel news,iran isarel war,isarel iran,Iran,Israel,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

Updated on:

02 Mar 2026 02:33 pm

Published on:

02 Mar 2026 02:26 pm

Hindi News / World / अमेरिका-ईरान टकराव पर बोला चीन, कहा- तुरंत रोको वरना फैल जाएगा महायुद्ध

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की चपेट में 9 देश, देखें नाम

विदेश

ईरान ने खाड़ी देशों पर शुरू किए नए हमले, अमेरिकी दूतावासों ने जारी किया ‘डेथ वारंट’ अलर्ट

Iran Fresh Attacks Gulf Nations
विदेश

ईरान में रेडिएशन खतरा: IAEA अलर्ट

Rafael Grossi Iran Nuclear Diplomacy
विदेश

इजराइल-ईरान जंग: सऊदी अरब की तेल सप्लाई ठप

Saudi Aramco Attack
विदेश

मिडिल ईस्ट जंग में अटके लाखों भारतीय

Air India flight
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.