अमेरिका-ईरान टकराव पर बोला चीन, कहा- तुरंत रोको वरना फैल जाएगा महायुद्ध

China reaction on US-Iran conflict: चीन ने अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। सोमवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर क्षेत्र में संघर्ष के फैलाव को रोकने की अपील की। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस समय सबसे जरूरी काम सैन्य अभियानों को रोकना और संघर्ष को फैलने से बचाना है। उन्होंने सभी पक्षों से बातचीत और कूटनीतिक वार्ता के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया।