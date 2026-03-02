Saudi Aramco पर ईरान का बड़ा ड्रोन हमला,रिफाइनरी में लगी भीषण आग, कच्चा तेल ठप!

Drone Strike : इज़राइल-ईरान युद्ध ने मध्य पूर्व को और अधिक खतरनाक (Iran Israel War) बना दिया है, जहां अब सऊदी अरब की प्रमुख ऑयल रिफाइनरी भी निशाने पर आ गई है। 2 मार्च 2026 को सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको (Saudi Aramco Attack) की रास तनुरा रिफाइनरी पर ड्रोन हमला (Ras Tanura Refinery Fire) हुआ, जिसके बाद वहां आग लग गई और रिफाइनरी को एहतियातन बंद कर दिया गया। यह रिफाइनरी मध्य पूर्व की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है, जिसकी क्षमता लगभग 550,000 बैरल प्रति दिन है और यह सऊदी क्रूड ऑयल के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण टर्मिनल भी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने यह हमला Shahed-136 ड्रोन से किया, जो अमेरिका-इज़राइल द्वारा ईरान पर हालिया हमलों का जवाब माना जा रहा है। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए थे। हमले के बाद रिफाइनरी में छोटी और अलग-थलग आग लगी, जिस पर जल्द ही काबू पा लिया गया। कोई हताहत होने की खबर नहीं है, और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने सूत्रों के हवाले से इसकी पुष्टि की है। अरामको ने अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन रिफाइनरी को एहतियाती कार्रवाई (precautionary measure) के तौर पर बंद किया गया।