NEET Success Story : राजस्थान में एक कमरे से निकले दो होनहार, 2 भाइयों ने एक साथ पास की नीट परीक्षा, जिले का नाम किया रोशन

गौरतलब है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने गुरुवार देर रात Re-NEET UG 2026 का परिणाम जारी किया। इस परीक्षा के जरिए देशभर के 11.21 लाख से अधिक अभ्यर्थी मेडिकल, डेंटल, आयुष और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र घोषित हुए हैं। राजस्थान से भी कई विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जयपुर के उपलक्ष्य गोयल ने ऑल इंडिया तीसरी रैंक हासिल कर प्रदेश में टॉप किया, जबकि अलवर के इन दोनों चचेरे भाइयों की सफलता ने साबित कर दिया कि समर्पण, निरंतर मेहनत और सही रणनीति के साथ बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं।