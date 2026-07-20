Alwar Hospital CT Scan: निदेशालय की सुस्ती मरीजों पर भारी, सीटी स्कैन सेवा का भविष्य अधर में

अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में सीटी स्कैन के मरीज आते हैं। ऐसे में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अस्पताल प्रशासन को व्यवस्था चालू रखने के लिए मौखिक रूप से निर्देश दे रखे हैं। उनके अलावा पिछले महीने अलवर दौरे पर आए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और निदेशक ने भी फिलहाल सीटी स्कैन को चालू रखने के लिए मौखिक रूप से कह रखा है।



इसके चलते इमरजेंसी मामलों और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लाभार्थियों की सीटी स्कैन जांच करवाई जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लाभार्थियों की जांच पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति (रीइम्बर्समेंट) राशि आरएमआरएस को प्राप्त होती है। अब पूरा मामला स्वास्थ्य निदेशालय के लिखित आदेश पर टिका है।