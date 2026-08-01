Ramgarh Dam: हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जागा प्रशासन, बांध के 759 वर्ग किमी कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण की जांच शुरू

Ramgarh Dam Catchment Encroachment: रामगढ़ बांध के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण और जल प्रवाह में रुकावटों को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद शुक्रवार को जिला प्रशासन से लेकर कैचमेंट क्षेत्र तक हलचल तेज हो गई। हाईकोर्ट ने मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए अगली सुनवाई से पहले अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही अतिक्रमण करने वालों के नाम भी मांगे गए हैं। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने रामगढ़ बांध के कैचमेंट एरिया से जुड़े राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जमवारामगढ़ एसडीएम एवं नोडल अधिकारी ललित मीणा व तहसीलदार रामधन विश्नोई शामिल हुए। बैठक से पहले उपखंड और तहसील कार्यालय स्तर पर अधिकारियों ने आपसी चर्चा कर कैचमेंट क्षेत्र से संबंधित रिपोर्ट तैयार की।