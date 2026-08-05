Hunger Strike : ‘सरकार’ नहीं- ‘विपक्ष’ पहुंचा ICU, Ex-CM अशोक गहलोत ने अन्न-जल-इलाज त्यागे छात्र नेता की ली सुध, जानें क्या बोले?  

राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने और राजस्थानी भाषा विभाग की स्थापना की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता शुभम रेवाड़ के आंदोलन में बुधवार को बड़ा राजनीतिक मोड़ आया। जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल के ICU में गंभीर हालत में भर्ती छात्र नेता की सुध लेने राज्य सरकार का कोई नुमाइंदा तो नहीं पहुंचा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अस्पताल पहुंचे।