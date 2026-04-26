‘सभी भ्रष्ट अफसरों-कर्मचारियों पर कार्रवाई की तो विभाग ही खाली हो जाएगा’, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के अजीब बोल

Minister Kanhaiyalal Chaudhary: जयपुर: जल जीवन मिशन के 20 हजार करोड़ के घोटाले में फंसे इंजीनियरों पर कार्रवाई को लेकर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का बयान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर ही सवाल खड़े कर रहा है। मंत्री ने कहा कि सभी भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की तो विभाग ही खाली हो जाएगा।