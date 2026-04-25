पंचायत भूल गए बड़े नेता! CM भजनलाल और जूली समेत 10 विधायक Panchayati Raj से आए, लेकिन 73वें संशोधन की भावना ताक पर

यह कार्य संविधान संशोधन के 33 वर्ष बाद भी अधूरा है। ग्रामीण विकास से जुड़ी संसदीय समिति ने पिछले साल पंचायती राज को मजबूत करने के लिए इनके चुनाव समय पर कराने पर जोर दिया, लेकिन मौजूदा विधानसभा में पंचायतों और शहरी निकायों की मजबूती के लिए 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन की भावना पूरी कराने पर चर्चा नहीं कराई गई।