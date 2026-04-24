राजस्थान में विधायक के सामने हेल्थ ऑफिसर पर भड़के BJP नेता, बोले- न फोन उठ रहा, न ही कोई संतोषजनक जवाब मिल रहा

विधायक ने स्पष्ट कहा कि सभी के साथ समन्वय बनाकर सफाई व्यवस्था को मजबूत किया जाए। बैठक के दौरान भाजपा नेताओं और मंडल अध्यक्षों ने स्वास्थ्य अधिकारी के फोन नहीं उठाने और संतोषजनक जवाब नहीं देने की शिकायत की। इस पर विधायक ताराचंद जैन ने नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि वे जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाए रखें और सफाई व्यवस्था में सुधार लाएं।