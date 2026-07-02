Rajasthan Accident: जन्मदिन से एक दिन पहले सड़क हादसे में हुई हेड कांस्टेबल की मौत, शव देखकर रोने लगे परिजन

Head Constable Died In Road Accident: बूंदी जिले के सदर थाना क्षेत्र में टनल के पास देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। हादसे ने पुलिस विभाग के साथ-साथ परिजनों को भी गहरे सदमे में डाल दिया। हादसे के एक दिन बाद ही हेड कांस्टेबल का जन्मदिन था जिसकी तैयारियों और चर्चा के बीच अचानक आई इस दुखद खबर से पूरे विभाग में शोक का माहौल बन गया।