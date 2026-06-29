Bundi News : 91 करोड़ से बनेगा नैनवां रोड फ्लाईओवर, सभी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी

बत्ती चौराहा से नैनवा रोड पर अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में यह फ्लाईओवर बूंदी के लिए राहत की सांस साबित होगा। अधिशासी अभियंता ने बताया कि फ्लाईओवर के निर्माण से शहर के बीचों बीच ट्रैफिक दबाव काफी हद तक कम होगा। यह न सिर्फ स्थानीय लोगों को राहत देगा, बल्कि पर्यटकों को भी बूंदी की सैर में आसानी होगी। फ्लाईओवर बनने के बाद जिन वाहनों को नैनवां रोड या माटूंदा जाना होगा, वह सीधे तीन बत्ती चौराहे से ही फ्लाईओवर होकर कम समय में अपने गंतव्य को पहुंचेंगे। इससे जाम से तो मुक्ति मिलेगी, लोगों का समय भी बचेगा। साथ ही यहां पर होने वाली दुर्घटनाओं से भी लोगों को निजात मिलेगी।