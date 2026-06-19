Bundi Weather News : बूंदी में बदला मौसम का मिजाज, मेघगर्जन के साथ झमाझम बारिश

बूंदी। बूंदी जिले में शुक्रवार दोपहर को मौसम ने अचानक करवट ली। जिले के अलग-अलग जगहों पर अच्छी बारिश हुई। बारिश के कारण तापमान गिर गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। शहर में दोपहर बाद आसमान में काले बादल घिर आए। करीब पौने चार बजे हुई मेघ गर्जना के बाद शाम चार बजे से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। लगभग बीस मिनट तक हुई इस झमाझम बारिश ने शहर की सड़कों को जलमग्न कर दिया।