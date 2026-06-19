19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi Weather News : बूंदी में बदला मौसम का मिजाज, मेघगर्जन के साथ झमाझम बारिश

बूंदी जिले में शुक्रवार दोपहर को मौसम ने अचानक करवट ली। जिले के अलग-अलग जगहों पर अच्छी बारिश हुई। बारिश के कारण तापमान गिर गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। शहर में दोपहर बाद आसमान में काले बादल घिर आए।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

kamlesh sharma

Jun 19, 2026

bundi Rain

रामगंजबालाजी क्षेत्र में बरसात के बाद में खेतों में पानी। फोटो पत्रिका

बूंदी। बूंदी जिले में शुक्रवार दोपहर को मौसम ने अचानक करवट ली। जिले के अलग-अलग जगहों पर अच्छी बारिश हुई। बारिश के कारण तापमान गिर गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। शहर में दोपहर बाद आसमान में काले बादल घिर आए। करीब पौने चार बजे हुई मेघ गर्जना के बाद शाम चार बजे से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। लगभग बीस मिनट तक हुई इस झमाझम बारिश ने शहर की सड़कों को जलमग्न कर दिया।

बारिश से न्यू कॉलोनी सहित शहर के सूर्यमल्ल मिश्रण चौराहा, बहादूर सिंह सर्किल, लंका गेट, खोजा गेट सहित कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

अचानक हुई इस बारिश से शहर के कई नालों में पानी का तेज बहाव देखा गया, जिससे नालों की गंदगी भी बह निकली। बाद में पौने पांच बजे तक हल्की बारिश होती रही। बारिश के कारण शहर का तापमान गिर गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश थमने के बाद मौसम खुशनुमा हो गया।

15 मिनट तक झमाझम बारिश

रामगंजबालाजी क्षेत्र के गांवों में दोपहर बाद में अचानक मेघ गर्जना के साथ में 15 मिनट तक झमाझम बारिश हुई। बारिश होने के बाद में कई दिनों से खरीफ की फसल की बुवाई का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटी। खरीफ की फसल की बुवाई के लिए जून माह के अंतिम पखवाड़े तक बुवाई करने के बाद में फसलों का उत्पादन अच्छा होता है।

हिण्डोली कस्बे सहित आसपास के गांवों में तेज गर्जना के साथ बारिश हुई। दोपहर 3 बजे काली घटाएं छा गई और हवा के साथ बारिश हुई। बारिश का पानी सड़कों व गलियों में बह निकला। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशनुमा हो गया।

देई कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में बरसात हुई। तेज हवाओं के साथ बरसात की बौछारों से मंडी में प्लेटफार्म व डोम के नीचे रखी कृषि जिंस भी भीग गई। करीब 15 मिनट तक चली तेज बरसात से सड़कों पर पानी बह निकला। राजस्थान ग्रामीण बैंक की गली में सड़क पर पानी भर गया। वहीं स्टेट हाइवे 34 पर बूंदी रोड पर जर्जर सडक के गड्ढों मे पानी भरने से कही दुपहिया वाहन चालक फिसलकर गिर गए।

Rajasthan Monsoon: दक्षिणी राजस्थान में मानसून कब आएगा व कितना बरसेगा? यहां हवा के रुख से जान लेते हैं लोग

ये भी पढ़ें
Banswara monsoon prediction

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Jun 2026 05:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi Weather News : बूंदी में बदला मौसम का मिजाज, मेघगर्जन के साथ झमाझम बारिश

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi: तीन साल का इंतजार होगा खत्म, अगले सप्ताह खुलेगा मेज नदी हाई लेवल ब्रिज, जाम से मिलेगी राहत

Mej River High Level Bridge
बूंदी

Bundi News : बूंदी में तेज अंधड़ से ईंटों की दीवार ढही, दादा की मौत, पौत्री गंभीर घायल

storm rain accident
बूंदी

Bundi : शैक्षिक रैंकिंग में लगातार फिसल रहा बूंदी, टॉप टेन से जिला बाहर

educational ranking
बूंदी

ACB Action: बूंदी जिले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 50 हजार की रिश्वत लेते VDO गिरफ्तार

Bundi acb Action
बूंदी

Rajasthan: बूंदी में 974 करोड़ की चंबल पेयजल परियोजना ठप, 425 करोड़ खर्च फिर भी 50 गांवों के हजारों लोग प्यासे

Chambal Drinking Water Project Delay
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.