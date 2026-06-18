Bundi: तीन साल का इंतजार होगा खत्म, अगले सप्ताह खुलेगा मेज नदी हाई लेवल ब्रिज, जाम से मिलेगी राहत

बूंदी। पापड़ी गांव के पास मेज नदी पर बने हाई लेवल ब्रिज के खुलने का इंतजार अब खत्म होने वाला है। करीब एक साल से अधूरी पड़ी एप्रोच सड़क पर डामरीकरण कार्य शुरू हो गया है, जो अगले एक सप्ताह में पूरा होने की संभावना है। इसके बाद पुल को आमजन के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। हाई लेवल ब्रिज शुरू होने से कोटा-लालसोट-दौसा मेगा हाइवे पर छोटी पुलिया पर लगने वाले लंबे जाम से राहत मिलेगी। साथ ही बरसात के दौरान कई साल से बनी आवागमन की समस्या भी समाप्त हो जाएगी।