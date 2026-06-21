Bundi : कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी से बढ़ेगा उच्च शिक्षा का स्तर

बूंदी. प्रदेश के कॉलेजों में अब संविदा (गेस्ट फैकल्टी) के रूप में शिक्षक रखे जाएंगे। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। ऐसे में राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। उच्च शिक्षा विभाग ने एक जुलाई से शुरू होने वाले सत्र को सुचारु बनाने तथा रिक्त पदों को भरने के लिए विद्या संबल योजना के तहत अपनी कवायद तेज की है। इस योजना के अंतर्गत, अब जिले के सात सरकारी कॉलेजों में खाली चल रहे व्याख्याता पदों पर गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। यह निर्णय विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इन रिक्त पदों के लिए आवेदन जमा किए गए है।