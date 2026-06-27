Bundi News: रोडवेज बस स्टैंड होगा स्थानांतरित, 20982 वर्ग मीटर जमीन के लिए मिली स्वीकृति, राजस्थान सरकार को भेजा नक्शा

जुलाई 2025 में कृषि विभाग द्वारा सर्वप्रथम एक नक्शा सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था, लेकिन रोडवेज मुख्यालय जयपुर ने उस नक्शे पर आपत्ति दर्ज कराई थी। रोडवेज का तर्क था कि वह नक्शा बस स्टैंड निर्माण के अनुकूल नहीं था। परिसर में मंदिर, अतिक्रमण एवं कॉलोनी से सटे जैसी समस्याएं थीं, जिससे बस स्टैंड के सुचारु संचालन में बाधा उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त फ्रंट नहीं मिलने के कारण सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड़ पर इसे विकसित करने में भी परेशानियां आती। इन आपत्तियों के बाद गहन पुनर्विचार किया गया और संशोधित नक्शा तैयार किया गया। ऐसे में लंबे समय बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से यह स्वीकृति मिलने के बाद जल्द पुरानी मंडी परिसर में बस स्टैंड शिफ्ट की प्रक्रिया शुरू होगी।