Re-NEET : ये क्या, अब फर्जी और AI जनरेटेड OMR शीट्स ! जाली डॉक्यूमेंट्स देखकर उड़े NTA के होश, अब होगा सख्त एक्शन

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा री-नीट यूजी 2026 के परिणामों और अंकतालिका को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बेहद चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच गया है। राजस्थान के शिक्षा और कोचिंग हब कोटा से सामने आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार, परीक्षा में अंक कम आने या विसंगतियों की शिकायत दर्ज कराने वाले कई अभ्यर्थियों की जांच के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को भारी संख्या में फर्जी, एडिटेड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार की गई ओएमआर शीट्स मिली हैं। इस बड़े फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद एनटीए ने देश भर के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को सख्त लहजे में सचेत किया है।