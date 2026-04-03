Udaipur News: शाकाहारियों को पनीर चिली की जगह परोसी चिकन चिली, हंगामा

चिकन चिली होने की जानकारी मिलने पर उन्होंने आपत्ति जताई। इस पर मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी, लेकिन जब ग्राहकों ने मालिक को मौके पर बुलाने की बात कही तो उन्होंने फोन उठाना ही बंद दिया। इससे ग्राहकों में रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने हंगामा करते हुए 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को मौके पर बुलाया।