Success Story: बड़ी-बड़ी कंपनियों की नौकरी छोड़ राजस्थान के इंजीनियर ने किया कमाल, बनाया ‘निक्की’ रोबोट, होटल में कर सकता है काम

इस पहल का उदाहरण है ‘निक्की’ रोबोट है। नितिन की टीम में प्रिंस सुखवाल, राहुल और ललिता ने अहम भूमिका निभाई। निक्की लोगों से बातचीत कर सकता है, सवालों का जवाब देता है, चल सकता है और दिशा बदल सकता है। हाथों से इशारे कर हल्के सामान पकड़ता है। बच्चों व इंटर्न्स को लाइव कोडिंग और प्रोजेक्ट सीखने का अनुभव देता है। यह रिटेल, ऑफिस और होटल में स्मार्ट असिस्टेंट की तरह भी काम कर सकता है। राजस्थान में यह पहली बार पूरी तरह स्क्रैच से तैयार रोबोट है।