Rajasthan: 12वीं की बोर्ड परीक्षा में फेल होने पर छात्र ने कीटनाशक पीकर दी जान, परिवार में छाया मातम

परिजनों के अनुसार मंगलवार दोपहर नरेश घर से निकलकर पास के जंगल की ओर चला गया। देर रात तक वह वापस नहीं लौटा तो परिवार को चिंता होने लगी। परिजनों और ग्रामीणों ने रात में काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद बुधवार सुबह फिर से ग्रामीणों के साथ जंगल में खोजबीन शुरू की गई। इसी दौरान एक पेड़ के नीचे नरेश का शव पड़ा मिला।