RBSE 12th Result: राजस्थान बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने में की जल्दबाजी, अभी तो यहां कॉपियां ही नहीं जंची

श्रीगंगानगर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद भी प्रदेश भर में विज्ञान संकाय के सैकड़ों विद्यार्थी अब भी रिजल्ट के इंतजार में हैं। पत्रिका पड़ताल में सामने आया कि बोर्ड से संबद्ध अंग्रेजी मीडियम के सरकारी स्कूलों और कुछ निजी संस्थानों के विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का परिणाम अब तक जारी नहीं हुआ है। इससे बोर्ड के एक साथ जल्दी परिणाम जारी करने के दावे पर सवाल खड़े हो रहे हैं।