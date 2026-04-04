उदयपुर में छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से वारकर बड़े भाई को उतारा मौत के घाट, इलाके में फैली दहशत

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे मृतक का पुत्र चुन्नीलाल घर पहुंचा, जहां उसने अपने पिता को खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा। उसने तुरंत पुलिस चौकी कोल्यारी को सूचना दी। सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल कांतिलाल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद घटना की जानकारी फलासिया थानाधिकारी सीताराम मीणा को दी। सूचना पर थानाधिकारी मय जाप्ता मौके पहुंचे। जहां शव को कब्जे में लेकर झाड़ोल उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है।