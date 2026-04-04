जमीन विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से वार कर बड़े भाई की हत्या

मृतक के घर के बाहर एकत्र ग्रामीण।
झाड़ोल (उदयपुर). जिले के फलासिया थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी कोल्यारी के अंतर्गत ढाला गांव में हत्या का मामला सामने आया है। जमीन विवाद को लेकर शराब के नशे में छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से वार कर बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके को दहशत फैल गई है।पुलिस के अनुसार फलासिया थाना क्षेत्र के ढाला गांव निवासी दो भाई शांतिलाल (45) एवं बंशीलाल के बीच आवासीय जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। गुरुवार देर रात्रि को शराब पार्टी के दौरान दोनों के बीच हुई कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई।
इसी दौरान छोटे भाई बंशीलाल ने गुस्से में आकर बड़े भाई शांतिलाल के सिर पर कुल्हाड़ी की मूंदड़ से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।शुक्रवार तड़के 4 बजे करीब मृतक का पुत्र चुन्नीलाल घर पर पहुंचा। जहां पिता को लहूलुहान अवस्था मे देखकर तुरंत पुलिस चौकी कोल्यारी पर सूचना दी। हेड कांस्टेबल कांतिलाल ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी फलासिया थानाधिकारी सीताराम मीणा को दी। सूचना पर थानाधिकारी मय जाप्ता मौके पहुंचे। जहां शव को कब्जे में लेकर झाड़ोल उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया।
इधर, आरोपी बंशीलाल अपने परिवार सहित मौके से घर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस उच्चाधिकारियों के निर्देश पर थाना अधिकारी की ओर से पुलिस टीम गठित कर आरोपी की धरपकड़ के लिए जंगल में जगह-जगह तलाश की जा रही है।
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झाड़ोल. पानरवा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरकारी कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में एक इनामी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
थानाधिकारी सबीर खान ने बताया कि गत 12 फरवरी को ग्राम कोदरनाल में क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेश कुमार व पुलिस थाना पानरवा की संयुक्त टीम की ओर से वन विभाग की जमीन पर जंगल काट कर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की गई। इस दौरान कुछ व्यक्तियों ने टीम पर जानलेवा हमला किया था।पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने मामले में एक इनामी आरोपी होनिया पुत्र भोमा निवासी जुनापादर, प्रेमचन्द पुत्र शंकर निवासी माण्डवा एवं लाता पुत्र रेवा निवासी पुनावली को गिरफ्तार किया। मामले में जांच जारी है।
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