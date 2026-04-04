जमीन विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से वार कर बड़े भाई की हत्या

झाड़ोल (उदयपुर). जिले के फलासिया थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी कोल्यारी के अंतर्गत ढाला गांव में हत्या का मामला सामने आया है। जमीन विवाद को लेकर शराब के नशे में छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से वार कर बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके को दहशत फैल गई है।पुलिस के अनुसार फलासिया थाना क्षेत्र के ढाला गांव निवासी दो भाई शांतिलाल (45) एवं बंशीलाल के बीच आवासीय जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। गुरुवार देर रात्रि को शराब पार्टी के दौरान दोनों के बीच हुई कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई।