6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

जमीन विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से वार कर बड़े भाई की हत्या

झाड़ोल (उदयपुर). जिले के फलासिया थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी कोल्यारी के अंतर्गत ढाला गांव में हत्या का मामला सामने आया है। जमीन विवाद को लेकर शराब के नशे में छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से वार कर बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके को दहशत फैल गई [&hellip;]

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Surendra Singh Rao

Apr 04, 2026

मृतक के घर के बाहर एकत्र ग्रामीण।

झाड़ोल (उदयपुर). जिले के फलासिया थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी कोल्यारी के अंतर्गत ढाला गांव में हत्या का मामला सामने आया है। जमीन विवाद को लेकर शराब के नशे में छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से वार कर बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके को दहशत फैल गई है।पुलिस के अनुसार फलासिया थाना क्षेत्र के ढाला गांव निवासी दो भाई शांतिलाल (45) एवं बंशीलाल के बीच आवासीय जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। गुरुवार देर रात्रि को शराब पार्टी के दौरान दोनों के बीच हुई कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई।

इसी दौरान छोटे भाई बंशीलाल ने गुस्से में आकर बड़े भाई शांतिलाल के सिर पर कुल्हाड़ी की मूंदड़ से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।शुक्रवार तड़के 4 बजे करीब मृतक का पुत्र चुन्नीलाल घर पर पहुंचा। जहां पिता को लहूलुहान अवस्था मे देखकर तुरंत पुलिस चौकी कोल्यारी पर सूचना दी। हेड कांस्टेबल कांतिलाल ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी फलासिया थानाधिकारी सीताराम मीणा को दी। सूचना पर थानाधिकारी मय जाप्ता मौके पहुंचे। जहां शव को कब्जे में लेकर झाड़ोल उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया।

इधर, आरोपी बंशीलाल अपने परिवार सहित मौके से घर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस उच्चाधिकारियों के निर्देश पर थाना अधिकारी की ओर से पुलिस टीम गठित कर आरोपी की धरपकड़ के लिए जंगल में जगह-जगह तलाश की जा रही है।

............................................................

सरकारी कर्मचारियों पर हमले के मामले में इनामी सहित 3 आरोपी गिरफ्तार

झाड़ोल. पानरवा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरकारी कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में एक इनामी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

थानाधिकारी सबीर खान ने बताया कि गत 12 फरवरी को ग्राम कोदरनाल में क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेश कुमार व पुलिस थाना पानरवा की संयुक्त टीम की ओर से वन विभाग की जमीन पर जंगल काट कर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की गई। इस दौरान कुछ व्यक्तियों ने टीम पर जानलेवा हमला किया था।पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने मामले में एक इनामी आरोपी होनिया पुत्र भोमा निवासी जुनापादर, प्रेमचन्द पुत्र शंकर निवासी माण्डवा एवं लाता पुत्र रेवा निवासी पुनावली को गिरफ्तार किया। मामले में जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Apr 2026 02:16 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / जमीन विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से वार कर बड़े भाई की हत्या

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सड़क से हटकर नजर स्क्रीन पर, बढ़ गया दुर्घटना का जोखिम

अधिकतर ड्राइवर सड़क पर नजर कम रखते हुए स्क्रीन पर ध्यान दे रहे हैं। इसका असर यह हुआ कि सड़क पर दुर्घटना का जोखिम बढ़ गया है।
उदयपुर

नाकाबंदी तोड़ी, तस्कर भागे, पुलिस ने जब्त किया 455 किलो डोडा चूरा

पुलिस ने कार का टायर फोड़कर गाड़ी को तो रोक दिया, लेकिन तस्कर मौके से भाग गए। पुलिस ने 455.230 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया है।
उदयपुर

Rajasthan Elevated Road: राजस्थान में यहां बन रहा 2.7KM लंबा एलिवेटेड रोड, 136.89 करोड़ आएगी लागत; राह होगी सुगम

Udaipur New Elevated Road
उदयपुर

टायर के कचरे से बनाएं घर, तापमान में आएगी 4 डिग्री तक की कमी, जानें राजस्थान की यह अनोखी पहल

Build Homes with Tyre Waste Cut Indoor Temperature by Up to 4°C Rajasthan Unique Innovation
उदयपुर

मौसमी बदलाव का असर बरकरार, रात का पारा 4.7 डिग्री गिरा

उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.