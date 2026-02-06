Mandi News: गेहूं, सरसों और धान की जोरदार आवक, जानें मंडी भाव

सोयाबीन की 2250 क्विंटल आवक पर इसके भाव 4850 से 6050 रुपए प्रति क्विंटल रहे। मक्का की 1350 क्विंटल आवक हुई, जिसका औसत भाव 1650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। धनिया की 360 क्विंटल आवक पर भाव 9115 से 10981 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। इसके अलावा उड़द, मेथी, लहसुन, अलसी व जौ की भी सीमित आवक रही। किसानों ने मंडी भाव को संतोषजनक बताया।