30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Budget Session: ‘अस्पताल और मुर्गी फार्म में चल रहे सरकारी स्कूल’ जूली ने बोले- शिक्षा मंत्री का तबादलों पर ध्यान

Rajasthan Budget Session 2026: राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उस वक्त जमकर हंगामा हुआ। जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 30, 2026

Madan Dilawar-Tikaram

मंत्री मदन दिलावर और टीकाराम जूली। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उस वक्त जमकर हंगामा हुआ। जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई सरकारी स्कूल मुर्गी फार्म और अस्पताल जैसी जगहों पर संचालित हो रहे हैं। लेकिन, शिक्षामंत्री का तबादलों पर ध्यान है। जूली के इस बयान के बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश 45 हजार से ज्यादा स्कूल भवन जर्जर हैं, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। कई जगह तो मंदिर, अस्पताल और मुर्गी फार्म में सरकारी स्कूल चल रहे हैं। जर्जर स्कूल गिरने पर इंजीनियरों की जगह शिक्षक को सस्पेंड कर दिया जाता है।

बच्चों को 10-10 किलोमीटर दूर भेज रहे

उन्होंने कहा कि 45365 में से 41 हजार स्कूलों में मरम्मत की जरूरत है। 3768 स्कूल भवन जर्जर हैं। जिनमें से 2588 को ही जर्जर घोषित किया है। 41178 स्कूलों में से कितनों में कितना बजट स्वीकृत किया है। अभी जो वै​कल्पिक व्यवस्था की है, वह यह है कि बच्चों को 10-10 किलोमीटर दूर भेज रहे है। लेकिन, परिवहन की व्यवस्था नहीं की है।

बादले छोड़ स्कूलों पर ध्यान देने की सलाह

टीकाराम जूली ने कहा कि कोई एक काम तो कर दीजिए। भवन जर्जर घोषित कर दिया और नया भवन नहीं बना रहे हो। जनवरी के महीने में तबादले कर सकते हो, लेकिन स्कूल भवन नहीं बना सकते। बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है और सरकार का तबादलों पर ध्यान है। साथ ही टीकाराम जूली ने तबादले छोड़ स्कूलों पर ध्यान देने की सलाह दी।

शिक्षा मंत्री बोले- जर्जर स्कूल भवनों को हटाएंगे

वहीं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जितने भी जर्जर स्कूल भवन हैं, उनको जमींदोज किया जाएगा। अभी वार्षिक परीक्षा नजदीक है। जर्जर भवनों के लिए कमेटी बनाई है। डीईओ के पास रिपोर्ट जाती है। एक माह का समय होता है। 18,00 स्कूल भवन जर्जर हैं।

कांग्रेस पर बोला तीखा हमला

मंत्री मदन दिलावर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने कभी जर्जर स्कूलों को ठीक करने पर ध्यान नहीं दिया। अब हम तय कर रहे हैं कि निर्माण की तिथि, मरम्मत करने की तिथि होगी और अंतिम तिथि भी होगी, ताकि सरकार को ध्यान रहे कि कौनसा भवन कब जमींदोज करनी है। कांग्रेस राज में बिना सोचे-समझे काम होता था। इनके समय में मरम्मत योग्य स्कूल भवनों पर ध्यान नहीं दिया। इसी कारण हमें एक साथ इतने भवनों का निर्माण करने की जरूरत है। जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारी सरकार चरणबद्ध तरीके से काम करेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Budget Session: ऑनर किलिंग समेत गहलोत राज के 9 विधेयक राज्यपाल ने लौटाए, जानिए वजह
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

मदन दिलावर

राजस्थान बजट 2026

rajasthan news

rajasthan news in hindi

टीका राम जुल्ली

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 02:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Budget Session: ‘अस्पताल और मुर्गी फार्म में चल रहे सरकारी स्कूल’ जूली ने बोले- शिक्षा मंत्री का तबादलों पर ध्यान
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Silver price Hike Reason: क्या है चांदी के दामों में ‘सुनामी’ की असली वजह, जानिए कब तक रह सकती है तेजी

Gold silver price
जयपुर

Rajasthan Expressways : राजस्थान में बनेंगे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, सफर होगा आसान, इन 2 पर चल रहा है काम

Rajasthan Nine greenfield expressways will be built soon making travel easier work has already started on two of them
जयपुर

India Energy Week: क्षमता की दौड़ खत्म, दक्षता बनेगी रिन्यूएबल एनर्जी का ‘गेम चेंजर’, इंडिया एनर्जी वीक में बोले विशेषज्ञ

जयपुर

Job Alert: राजस्थान में सरकारी नौकरियों की बहार, 13 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी

Govt-Job-Vacancy-
जयपुर

UGC Rules Update : राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट के ‘स्टे’ पर विभिन्न संगठन ने जताई खुशी, 1 फरवरी को करेंगे जयपुर में सभा

UGC Rules Supreme Court stay order welcomed in Rajasthan various organizations hold a meeting in Jaipur on 1 February
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.