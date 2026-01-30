Rajasthan Budget Session: ‘अस्पताल और मुर्गी फार्म में चल रहे सरकारी स्कूल’ जूली ने बोले- शिक्षा मंत्री का तबादलों पर ध्यान

मंत्री मदन दिलावर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने कभी जर्जर स्कूलों को ठीक करने पर ध्यान नहीं दिया। अब हम तय कर रहे हैं कि निर्माण की तिथि, मरम्मत करने की तिथि होगी और अंतिम तिथि भी होगी, ताकि सरकार को ध्यान रहे कि कौनसा भवन कब जमींदोज करनी है। कांग्रेस राज में बिना सोचे-समझे काम होता था। इनके समय में मरम्मत योग्य स्कूल भवनों पर ध्यान नहीं दिया। इसी कारण हमें एक साथ इतने भवनों का निर्माण करने की जरूरत है। जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारी सरकार चरणबद्ध तरीके से काम करेगी।