अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के कार्मिकों का डेटा शाला दर्पण पर होगा अपडेट, आज से खुलेगा पोर्टल

कार्मिकों के डेटा अपडेशन के लिए 16 से 23 फरवरी तक की समय सीमा निर्धारित की है। संस्था प्रधानों को विद्यालय लॉगिन के माध्यम से कार्मिकों की सेवा पुस्तिका के आधार पर सूचनाएं भरनी होंगी। प्रविष्टि की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए इस बार विशेष व्यवस्था की है। भरी गई सूचनाओं को संस्था प्रधान के मोबाइल पर प्राप्त होने वाले ओटीपी के माध्यम से प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। डेटा में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत सूचना के लिए सीधे तौर पर संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे।