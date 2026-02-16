महाशिवरात्रि पर पेंच के बालाजी में उमड़ा आस्था का सैलाब, 31 विद्वानों ने किया चारों प्रहर का अभिषेक

रात्रि 9 बजे से विशेष पूजन अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ, जो सोमवार भोर 5:30 बजे तक चला। पंडित राघव, केशव और युगराज शर्मा के सानिध्य में 31 विद्वान पंडितों द्वारा चारों प्रहर की विशेष पूजा संपन्न कराई गई। गन्ने का रस, दूध, शहद और गंगाजल सहित विभिन्न द्रव्यों से रुद्राष्टाध्यायी एवं शिव महिम्न स्तोत्र के पाठ के साथ महादेव का अभिषेक किया गया। साकेत रामायण मंडल के नवल भारद्वाज ने शिव भजनों की प्रस्तुति दी। इससे वातावरण धर्ममय हो गया। विशेष रूप से केदारनाथ धाम के पंडित सुभाष शुक्ल पूरी रात कार्यक्रम में उपस्थित रहे।