Jaipur: ‘मां कब आएगी…?’, रोते-रोते पूछ रहा बेटा, तेज रफ्तार SUV की टक्कर के बाद ICU में जिंदगी की जंग लड़ रही नेहा

मानसरोवर के विजय पथ पर मंगलवार को तेज रफ्तार एसयूवी की टक्कर से स्कूटी सवार महिला घायल होना सिर्फ एक हादसा नहीं, जेडीए की बड़ी लापरवाही भी है। जेडीए ने इस मार्ग पर लोहे की ऊंची रेलिंग लगाकर जगह-जगह कट छोड़ दिए हैं। पत्रिका रिपोर्टर ने बुधवार को मौके पर देखा तो एक किलोमीटर में ही तीन जगह ऐसे कट मिले, जो हादसों का कारण बन रहे हैं। विजय पथ दुर्गापुरा और मुहाना को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, जहां दिनभर बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। जेडीए ने इस मार्ग पर एक फीट ऊंचा डिवाइडर बनाकर उस पर 5 फीट ऊंची रेलिंग लगा दी है।