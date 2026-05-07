Jaipur: हवामहल के सामने देर रात हिट एंड रन… फोटोशूट कर लौट रहे स्टूडेंट्स को टैक्सी कार ने मारी टक्कर

आरोप है कि टैक्सी कुछ दूरी पर जाकर अचानक रुक गई और फिर चालक ने बिना पीछे देखे तेज रफ्तार में रिवर्स लेते हुए स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी पर बैठी प्रांजल संतुलन खोकर नीचे गिर गई। स्कूटी भी सड़क पर गिरकर कुछ दूर तक घिसटती चली गई। हादसे में प्रांजल के पैर में फ्रैक्चर हो गया, जबकि हाथ और सिर पर भी चोटें आईं। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत छात्रा को संभाला। हादसे में स्कूटी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। निहाल ने बताया कि हादसे के बाद वह टैक्सी चालक को पकड़ने के लिए पीछे भागा, लेकिन इसी दौरान उसका मोबाइल सड़क पर गिरकर टूट गया।