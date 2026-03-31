इलाज जारी या मुक्ति: कठिन भावनात्मक फैसला

भारत में समस्या का एक बड़ा हिस्सा नीति और व्यवस्था के स्तर पर है। 'इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट' की ओर से जारी 'क्वालिटी ऑफ डेथ इंडेक्स' में भारत को 80 देशों में 67वां स्थान मिला था। कई अस्पतालों में अभी तक स्पष्ट प्रोटोकॉल नहीं हैं, जिससे ऐसे निर्णय हर बार जटिल प्रक्रिया बन जाते हैं। हमारा स्वास्थ्य तंत्र जीवन बचाने के लिए बना है, जीवन के अंत को संभालने के लिए अभी उस स्तर तक विकसित नहीं हुआ है। शायद इस बहस का उत्तर कानून से पहले व्यवस्था में छिपा है, जैसा कि कई देशों के अनुभव भी बताते हैं जहां पेलिएटिव केयर सुलभ हो, परिवारों को सहारा मिले और जीवन के अंतिम चरण पर संवाद समय रहते शुरू हो सके। एक ओर वह मृत्यु है, जहां व्यक्ति अपने प्रियजनों के बीच शांतिपूर्वक विदा होता है और दूसरी ओर वह जहां मशीनों और प्रक्रियाओं के बीच उसकी पहचान धीरे-धीरे खो जाती है। शायद हर धड़कन जीवन नहीं होती और हर अंत पराजय नहीं होता, कभी-कभी यह लंबे ठहरे हुए जीवन से स्वाभाविक मुक्ति भी हो सकता है। अंतत: यह बहस मृत्यु के बारे में कम और इस बारे में अधिक है कि क्या केवल जीवन को बनाए रखना ही पर्याप्त है, यदि उसमें गरिमा शेष न रहे।