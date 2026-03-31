वैरामुथु को ज्ञानपीठ: तमिल साहित्य का स्वर्णिम क्षण

अपने चार दशक से अधिक लंबे कॅरियर में उन्होंने 37 से अधिक किताबें लिखी हैं। उनका सबसे चर्चित उपन्यास 'कल्लिक्काट्टु इतिहासम' है, जिसके लिए उन्हें साल 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। यह उपन्यास वैगई बांध के निर्माण के कारण विस्थापित हुए किसानों के दर्द, उनके संघर्ष और अपनी जमीन से उखडऩे की पीड़ा को बेहद मार्मिक ढंग से दर्शाता है। उनकी रचनाएं समाज के उस हाशिए पर खड़े वर्ग की आवाज बनती हैं, जिन्हें अक्सर विकास की आंधी में भुला दिया जाता है। साहित्य के अलावा, तमिल सिनेमा की दुनिया में भी उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने 8,000 से अधिक फिल्मी गीत लिखे हैं और सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में सात बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। उन्हें अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक सेवाओं के कारण भारत सरकार की ओर से 2003 में 'पद्म श्री' और 2014 में 'पद्म भूषण' से भी सम्मानित किया जा चुका है।