संपादकीय: डिजिटल जासूसी के ‘नेत्र’ बंद करने की सार्थक पहल

हमने अनजाने में अपने बेडरूम, बोर्ड मीटिंग्स और रणनीतिक ठिकानों तक की चाबी उन कंपनियों को सौंप दी, जिनके सर्वर विदेशी धरती पर हैं। ऐसे में सवाल तो यही है कि इन खतरों को समझने में इतनी देरी आखिर क्यों हुई? किसी बड़े डेटा ब्रीच या सुरक्षा चूक सामने आने का इंतजार आखिर क्यों? देर से ही सही सरकार का फैसला सराहनीय है। नए नियमों के तहत अब केवल वही कैमरे बेचे जा सकेंगे, जो कड़े सुरक्षा परीक्षणों और डेटा एन्क्रिप्शन के मानकों पर खरे उतरेंगे। सुरक्षा ऑडिट को अनिवार्य करना डिजिटल जासूसी के जाल से बचाएगा। बहरहाल, डिजिटल जासूसी से बचाव केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमें भी अब सतर्क होना होगा। डिजिटल जासूसी से बचना है तो विदेशी स्मार्ट उपकरणों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना होगा। निजता को सुरक्षित रखने का यह सही तरीका है।